Furto in villa a Paestum per imprenditore napoletano in vacanza

agenzia

Rubati denaro e gioielli mentre lui e famiglia stavano dormendo

NAPOLI, 29 LUG – Furto a Paestum, in provincia di Salerno, nella villa dell’imprenditore napoletano Gaetano Giudice, che commercializza impianti e servizi pubblicitari: i malviventi con cappellino in testa e mascherina sul volto, si sono introdotti nell’abitazione di notte, passando dalla finestra del bagno e, in presenza dell’imprenditore e della sua famiglia, che in quel momento dormivano, si sono appropriati di gioielli, orologi, denaro in contante, borse, bracciali e hanno. Parte dei loro movimenti sono stati immortalati dal sistema di videosorveglianza interno alla villa che i ladri hanno provveduto a spegnere per completare il colpo indisturbati. L’imprenditore, affidatosi al penalista Gennaro Demetrio Paipais, ha presentato una denuncia alle forze dell’ordine. In corso i sopralluoghi della polizia giudiziaria per identificare le impronte dei malviventi.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA