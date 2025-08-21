agenzia
Future sul gas a 32,15 euro al megawattora
Stoccaggi in Italia all'86,1% della capacità
MILANO, 21 AGO – I future sul gas scambiati ad Amsterdam salgono in avvio di seduta a 32,15 euro al MWh, in rialzo dello 0,76 per cento. Intanto aumentano gli stoccaggi, secondo Gas Infrastructure Europe in Germania è al 67% della capacità, nella settimana fino al 19 agosto 2025, rispetto alla media quinquennale dell’82%; l’Italia all’86,1% (in linea) e la Francia all’82,6% (leggermente sotto una media del 85,8%).
