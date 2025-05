Fvg: Pd, ‘Fedriga non è più intoccabile’

agenzia

Roma, 22 mag. “Tutto già scritto, tutto fasullo: crisi, dimissioni, chiarimenti. Di autentico c’è solo la fetta di posti e potere da garantire ai vari pezzi della destra, e la debolezza di un presidente che deve passare da Palazzo Chigi per gestire le questioni di casa sua. Non c’è più il presidente intoccabile e indiscutibile. Col terzo mandato verso l’archivio, è chiaro che le questioni vere e i problemi dei cittadini non sono mai stati all’ordine del giorno e continuano a restare fuori dalle priorità di questa Giunta regionale. Liste d’attesa, potere d’acquisto, crisi industriali, crollo demografico, per la destra rimangono sgradevoli argomenti da nascondere con la propaganda. Noi non aspettiamo le prossime puntate, ci prepariamo per sfidare questa destra dai piedi d’argilla”. La segretaria regionale Pd Fvg Caterina Conti commenta l’esito dell’incontro del presidente del Friuli Venezia Giulia Massimiliano Fedriga con la presidente del Consiglio Giorgia Meloni, oggi a Palazzo Chigi.

