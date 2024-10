Fvg, Presidente Fedriga premiato a Washington con l’Italpress Award

agenzia

WASHINGTON (STATI UNITI) (ITALPRESS) – Il governatore del Friuli Venezia Giulia Massimiliano Fedriga é stato insignito oggi a Washington Dc dell’Italpress Award, riconoscimento istituito dall’agenzia Italpress per valorizzare le relazioni tra Stati Uniti e Italia nel mondo degli affari, della cultura, dei media. Un riconoscimento importante che Fedriga ha accettato con orgoglio rimarcando che “l’informazione libera e responsabile é fondamentale per garantire la democrazia di un Paese. Il grado di conoscenza e di informazione responsabile determinano infatti la libertá delle persone”. Assieme a Fedriga sono stati premiati anche l’ambasciatrice italiana negli Stati Uniti Mariangela Zappia, l’oncologo Antonio Giordano, il presidente dell’American Chamber of Commerce in Italy (AmCham) Stefano Lucchini, il general manager di Ita Airways Massimo Allegri e il presidente della Fondazione De Gasperi Angelino Alfano. Poco prima il governatore é stato protagonista assieme al ministro dell’Economia e delle Finanze Giancarlo Giorgetti e del giá console generale degli Usa in Italia Philip T. Reeker dell’incontro organizzato dall’American Chamber of Commerce sul tema della collaborazione e del rafforzamento dei rapporti economici tra Italia e Stati Uniti, al quale hanno partecipato anche l’assessore regionale alle Attivitá produttive Sergio Emidio Bini e rappresentanti di imprese pubbliche e private sia italiane sia americane. Nell’occasione il governatore ha sottolineato che “negli ultimi anni il Friuli Venezia Giulia é cresciuto nell’attrazione degli investimenti esteri passando dal 2% circa al 6,5% sul totale nazionale e secondo il monitoraggio strategico del livello di attrattivitá realizzato in collaborazione con “The European House – Ambrosetti”, la regione dimostra dinamiche di crescita significative, ottime performance per efficienza della pubblica amministrazione, per diversificazione geografica della propria bilancia commerciale, per capacitá di mettere a disposizione delle attivitá produttive un eccellente ecosistema dell’innovazione e della formazione, con un costante aumento del tasso di occupazione che nel secondo trimestre 2024 ha raggiunto il record del 70,2%, il massimo storico, abbinato a un altro risultato record che vede il tasso di disoccupazione al 3,4%”.(ITALPRESS). Foto: Ufficio stampa Regione Friuli Venezia Giulia trl/com 27-Ott-24 09:53

