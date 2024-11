G20: Fontana, ‘riforma Onu non rinviabile, maggiore ruolo ai Parlamenti’

agenzia

Roma, 8 nov. “I Parlamenti devono promuovere un raccordo sempre più stretto con le Nazioni unite, la cui riforma è ormai non più rinviabile, a fronte dell’inadeguatezza dell’attuale struttura a garantire l’attuazione dei principi di pace, uguaglianza e libertà racchiusi nella Carta di San Francisco che l’anno prossimo compirà 80 anni”. Lo ha detto il presidente della Camera dei deputati, Lorenzo Fontana, intervenendo oggi a Brasilia per la riunione dei presidenti dei Parlamenti dei Paesi del G20 (P20).

Fontana, formulando alcune “proposte per colmare il deficit rappresentativo, che è alla base del diffuso clima di sfiducia verso l’architettura delle organizzazioni internazionali”, ha in particolare evidenziato la necessità di “coinvolgere i Parlamenti nell’attività dell’Onu fin dal momento in cui si avviano i negoziati per la stipula delle convenzioni internazionali, per fare in modo che il loro ruolo non sia limitato alla successiva ratifica, ma essi possano contribuire a definire gli obiettivi da conseguire, trasferendovi le istanze dei cittadini”.