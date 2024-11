G20: Fontana, ‘ruolo Parlamenti preponderante per risolvere diatribe nel mondo’

agenzia

Roma, 8 nov “E’ essenziale fare in modo che i Parlamenti possano rappresentare la riforma per il futuro, anche a livello di Nazioni unite. Se vogliamo fare in modo che questi organismi sovranazionali possano tentare di risolvere le diatribe che stanno aumentando nel mondo, il ruolo dei Parlamenti deve essere sempre più preponderante”. Lo ha detto il presidente della Camera Lorenzo Fontana a margine del G20 di Brasilia, dove ha avuto tra l’altro degli incontro bilaterali con le delegazioni di Arabia Saudita, Turchia e Corea del Sud.