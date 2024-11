G20: Meloni vede principe ereditario Abu Dhabi, focus su relazioni bilaterali e P.Mattei

agenzia

Rio de Janeiro, 18 nov. A margine del G20 di Rio de Janeiro, la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, ha incontrato il principe ereditario dell’Emirato di Abu Dhabi, Sheikh Khaled bin Mohamed bin Zayed Al Nahyan. L’incontro, informa Palazzo Chigi, ha costituito l’occasione per fare il punto sulle relazioni bilaterali con particolare riferimento alle opportunità di investimento e alla cooperazione economica tra le due Nazioni nei settori dell’energia, delle grandi infrastrutture di connessione e dell’intelligenza artificiale.