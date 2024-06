agenzia

Bari, 12 giu. C’è anche una ‘prayer room’, una piccola stanza dedicata alle preghiere, nel media center allestito nella Fiera del Levante di Bari per il G7: 12 mila metri quadrati a disposizione degli oltre 1.700 operatori dei media accreditati, tra cui 700 giornalisti in arrivo da tutto il mondo per raccontare il summit di Borgo Egnazia. La piccola prayer room occupa una stanza ad hoc che gli addetti ai lavori stanno allestendo in queste ore, con un un occhio particolamente attento a chi, di fede musulmana, ha la necessità di dedicare alla preghiera cinque momenti quotidiani.