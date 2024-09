G7 Agricoltura: Commissario Ue, ‘più rispetto per clima ma servono incentivi per agricoltori’**

agenzia

Siracusa, 27 set. “Incentivi per un sostegno finanziario, questo dovrebbe essere il principio della nostra futura politica agricola”. Lo ha detto il Commissario europeo per l’Agricoltura e lo sviluppo rurale Janusz Wojciechowski, a margine dei lavori del G7 Agricoltura a Siracusa. E aggiunge: “Penso che in futuro, dovrebbe esserci il principio che abbiamo bisogno di un’agricoltura che sia più rispettosa del clima, dell’ambiente, ma dovremmo raggiungere questa crescita con incentivi per gli agricoltori”.

