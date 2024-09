G7 Agricoltura: Lollobrigida, ‘Meloni prima donna premier, quando guidano loro più brave’**

agenzia

Siracusa, 28 set. “Sono venuti tutti i ministri al G7, a partire dalla Presidente del Consiglio Giorgia Meloni, che ringrazio per il lavoro che ha svolto in questi anni. E’ la prima donna, so che a molti di voi questo stupisce, che abbiamo una donna Presidente del Consiglio. Per noi questo è un titolo che ci onora. Quando le donne guidano qualcosa, nonostante oggi in questo consesso non siano presenti, le cose le fanno molto meglio di noi uomini”. Lo ha detto il ministro dell’Agricoltura Francesco Lollobrigida, alla conferenza stampa finale del G7 a Siracusa.

