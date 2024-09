G7 Agricoltura: ministro Uganda, ’30 % popolazione sotto soglia povertà, servono partnership’

agenzia

Siracusa, 26 set. “L’Uganda vuole stanziare risorse per la produttività, investendo per aumentare la produzione di colture ad alta resa, bisogna sapere gestire bene il suol e il terreno. Abbiamo investito molto nei servizi. Il 30 per cento della popolazione dell’Uganda è sotto la soglia della povertà e vogliamo garantire microcrediti per le famiglie e gli agricoltori. Anche qui c’è bisogno di partnership, per quanto riguarda i macchinari”. Lo ha detto il ministro dell’Agricoltura, della Pesca e della industria animale dell’Uganda Bright Rwamirama intervenendo al Forum sull’Africa al G7 Agricoltura in corso a Siracusa.

