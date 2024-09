G7: Bernini, ‘tema agricoltura transdisciplinare, tecnologie la rendono più performante’

agenzia

Siracusa, 25 set. “Grazie al ministro Francesco Lollobrigida per avere messo insieme questo G7 ministeriale che ha una particolarità: l’assoluta completezza. Il tema dell’agricoltura è transdisciplinare, tocca tutti gli ambiti possibili, non solo della ricerca e della formazione, ma di impresa. Tratta di una tradizione in cui il nostro paese è sempre stato grande ma tratta anche di nuove, nuovissime tecnologie”. Lo ha detto la ministra per la Ricerca e l’Università Annamaria Bernini, intervenendo in videocollegamento dall’Uzbekistan a un incontro con i giovani sull’Intelligenza artificiale, nell’ambito del G7 Agricoltura a Siracusa.