G7, Biden “Raggiunto accordo formidabile su Asset russi”

agenzia

BARI (ITALPRESS) – “Il G7 ha raggiunto un obiettivo formidabile: utilizzare gli interessi su asset congelati Russia per metterli a disposizione dell’Ucraina”. Cosí il presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, in conferenza stampa congiunta con il presidente ucraino Zelensky al G7. Con questo accordo che abbiamo firmato “sono stati fatti dei passi importanti che mostrano come Putin non puó vincere, non riuscirá a dividerci e continueremo a sostenere l’Ucraina finché non vincerá questa guerra” ha continuato Biden. – Foto Agenzia Fotogramma – (ITALPRESS). xb1/pc/red 13-Giu-24 22:35

