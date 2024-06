G7: bozza dichiarazione, preoccupa riduzione diritti Lgbt, per gap donne 20 mld in 3 anni**

agenzia

Bari, 14 giu. “Riaffermiamo il nostro impegno per raggiungere l’uguaglianza di genere e l’emancipazione delle donne e delle ragazze in tutta la loro diversità, attraverso una partecipazione piena, equa e significativa in tutte le sfere della società. Esprimiamo la nostra forte preoccupazione per la riduzione dei diritti delle donne, delle ragazze e delle persone LGBTQIA+ in tutto il mondo, in particolare in tempi di crisi, e condanniamo fermamente tutte le violazioni e gli abusi dei loro diritti umani e delle libertà fondamentali”. E’ quanto si legge nella bozza delle dichiarazioni che verranno assunte in serata dai leader del G7 riuniti a Borgo Egnazia, che ribadiscono dunque l’impegno sul fronte dei diritti ‘arcobaleno’ a differenza di alcune indiscrezioni emerse nella giornata di oggi.

“Continueremo a promuovere e proteggere i loro diritti in tutte le sfere della società e a integrare costantemente l’uguaglianza di genere in tutti gli ambiti politici – si legge ancora -. Lavoreremo con partner globali per promuovere l’uguaglianza di genere nei forum multilaterali”.