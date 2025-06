G7, compreso Trump, chiede de-escalation in Medio Oriente

agenzia

"L'Iran non potrà mai avere l'arma nucleare"

KANANASKIS, 16 GIU – I leader del G7, compreso Donald Trump, sollecitano la de-escalation nel conflitto tra Israele e Iran e la tregua a Gaza: lo afferma un comunicato dei sette, che aggiunge anche che “l’Iran non potrà mai avere l’arma nucleare”. Inoltre il G7 afferma che “Israele ha il diritto di difendersi”. “Resteremo vigili sulle implicazioni per i mercati energetici internazionali e pronti a coordinarci” si legge ancora nel comunicato congiunto. Infine i leader del G7 riuniti in Canada hanno sottolineato l’importanza di proteggere i civili nei conflitti in corso.

