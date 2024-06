G7: fonti Italia, ‘nessuna richiesta di eliminare punto su diritto aborto in conclusioni’**

agenzia

Roma, 12 giu.”Nessuno Stato ha chiesto di eliminare il riferimento alle questioni relative all’aborto dalla bozza delle conclusioni del vertice G7, così come riportato da alcuni organi di stampa in una fase in cui le dinamiche negoziali sono ancora in corso. Tutto quello che entrerà nel documento conclusivo sarà un punto di caduta finale frutto di un negoziato fra i membri G7″. Lo precisano fonti della presidenza del G7, a guida italiana, circa le indiscrezioni su un punto tolto dalla bozza delle conclusioni del G7, al via domani a Borgo Egnazia, circa l’importanza di garantire un accesso effettivo e sicuro all’aborto, inserito nell’ultimo G7 di Hiroshima.

