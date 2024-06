G7: Foti, ‘un successo grazie a determinazione di Meloni’

agenzia

Roma, 15 giu. “Le hanno provate tutte per oscurare il G7 targato Italia ma grazie alla determinazione, al lavoro e alla straordinaria capacità relazionale del nostro Presidente del consiglio il vertice è stato un successo”. Così Tommaso Foti, il capogruppo di Fratelli d’Italia alla Camera.

“Meloni- ancora una volta-ha confermato di essere una leader pragmatica, concreta, lungimirante, solida. Capace di tenere il punto. Il risultato è sorprendente con i grandi della terra che accolgono con favore la strategia italiana sulle politiche migratorie e il Piano Mattei. Non era per nulla scontato. Come non lo era la presenza del Papa che per la prima volta nella storia ha partecipato al vertice. La nostra Nazione finalmente detta l’agenda a livello internazionale, si ritaglia un ruolo centrale e strategico nello scacchiere mondiale grazie alle capacità di un governo forte ma, soprattutto, di un leader come Giorgia Meloni che dimostra nei fatti di avere stoffa, visione e capacità e di essere interlocutore credibile, serio e responsabile”.

