agenzia

G7, Gesualdo (Fism): “A Bari Villaggio salute per far germogliare prevenzione”

Roma, 26 nov. (Adnkronos Salute) – “L’obiettivo principale del Villaggio della salute, a Bari dal 29 novembre fino al primo dicembre in occasione dell’evento conclusivo del G7 Salute, è come dicono gli americani fare ‘awareness’ ovvero consapevolezza, cioè fare prevenzione è meglio che curare. Quindi il nostro slogan è ‘facciamo germogliare la prevenzione’ e per […]

Di Redazione | 26 Novembre 2024