G7: Giorgetti, ‘su asset russi speriamo porre basi accordo leader giugno’ (2)

Per l’anticipo dei proventi degli asset russi congelati in Occidente “serve un consenso, una regolamentazione europea a 27, quindi 27 consensi rispetto al fatto che si utilizzino i proventi” futuri degli asset russi. “Ad azioni violente e illegali dobbiamo cercare di rispondere nel modo più legale possibile, proprio per marcare la differenza del sistema di valori tra le democrazie occidentali e la Russia”.

