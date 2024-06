G7: il ‘tour d’Italia’ di Bottura per i leader, Meloni ‘grazie chef, ambasciatore Made in Italy’

agenzia

Bari, 12 giu. Lo chef Massimo Bottura tra i protagonisti del G7 a Borgo Egnazia, al via da domani. La sua cucina, nota in tutto il mondo, sarà infatti al servizio dei Grandi e delle delegazioni internazionali in arrivo in Puglia per il summit. Sono due i pranzi curati dallo chef e che costituiranno un vero e proprio “tour d’Italia”. Bottura è un’eccellenza italiana e l’unico cuoco al mondo con sette stelle Michelin, incluse la stella verde e le tre chiavi d’oro. Nel menù per il G7 sono presenti, come fonti di ispirazione, tutti i territori regionali, che rappresentano la ricchezza culturale e di biodiversità offerta dall’Italia. Ricette e ingredienti sono rivisitati secondo la straordinaria fantasia innovativa dello chef, ma sempre nel massimo rispetto delle materie prime.

“Le materie prime devono essere le protagoniste assolute: la nostra cucina – spiega Bottura – è fatta per valorizzare l’eroico lavoro della produzione e della trasformazione agro-alimentare e non per soddisfare l’ego dei cuochi”. Altro elemento che connota i due pranzi del G7 è la convivialità, il piacere di sedersi a tavola e stare insieme come condizione ideale per comunicare e confrontarsi. Verranno quindi riproposti alcuni momenti fondamentali della tradizionale italiana, come il pranzo domenicale in famiglia. Il focus dei menù è quindi comunicare emozioni ma anche valori come la bellezza, mediante una rappresentazione dei colori che connotano il meraviglioso territorio nazionale.