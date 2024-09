G7: Lollobrigida, ‘stupiremo un’altra volta le altre nazioni, hanno tanto da imparare’**

agenzia

Siracusa, 21 set. “Stupiremo un’altra volta i nostri amici delle altre nazioni che quando si confrontano con noi capiscono che hanno tanto da imparare e noi abbiamo tanto da dare, dal punto di vista culturale, della qualità del nostro cibo. Ma lo facciamo volentieri perché qiesto porta ricchezza alla nostra nazione”. A dirlo, parlando con i giornalisti a margine dell’inaugurazione di Divinazione-Expo24 a Siracusa, nell’ambito del G7 Agricoltura, è il ministro dell’Agricoltura, Francesco Lollobrigida. “Per la prima volta questo sarà un G7 aperto. Aperto al confronto, non solo tra i paesi che ne fanno parte, ma anche con tanti governi africani che saranno qui, per uno sviluppo del pianeta che sia più giusto e più equo. Questo è l’approccio che diamo a questo evento che vedrà anche un G7 Giovani, perché i giovani devono segnalare non solo i grandi problemi ma anche le soluzioni per quello che sarà il loro futuro”, dice il ministro, che indossa una maglietta blu con il logo di Divinazione-Expo24 . “Accanto all’evento abbiamo voluto creare un Expo che segna in una straordinaria città e in una straordinaria isola come la Sicilia un luogo per dimostrare quello che l’Italia sa fare. Questi sono gli elementi che chi avrà voglia di visitare questo luogo troverà”, aggiunge.

