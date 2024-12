G7: Mattarella, ‘Italia ha difeso sistema internazionale basato su regole’

agenzia

Roma, 13 dic. Il multipolarismo odierno sollecita a ripensare l’architettura e i metodi di lavoro delle organizzazioni internazionali, per portarle a essere pienamente efficaci e coerenti. Si tratta di una sfida a cui il Patto per il Futuro ha cercato, non senza difficoltà, di fornire alcune risposte. In questo contesto l’Italia avverte l’esigenza di riaffermare il fermo e convinto appoggio al multilateralismo, ancorato alla sua Costituzione, come ho avuto occasione di sottolineare a New York nel maggio scorso, alle Nazioni unite”. Lo ha affermato il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, incontrando il Corpo diplomatico per gli auguri di fine anno.