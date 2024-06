G7: Mattarella, ‘non solo insieme per coordinamento economico ma per valori comuni’

agenzia

Brindisi, 13 giu. È utile interrogarsi su quale sia”, nell’attuale contesto geopolitico “il ruolo del G7 e vorrei prospettare tre considerazioni. Una prima risposta risiede nella constatazione che il G7 è un insieme di Paesi uniti non soltanto da un elevato livello di sviluppo e di reddito, ma anche e soprattutto da valori. Valori che hanno promosso in modo significativo la dignità delle persone e dei popoli, sulla base delle Carte e delle Dichiarazioni dell’Onu. Valori, obiettivi, regole, che vanno preservati e sviluppati nella nuova condizione della vita internazionale”. Lo ha affermato il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, nel brindisi in occasione del Pranzo offerto ai Capi di Stato e di Governo e alle personalità partecipanti al Vertice G7.