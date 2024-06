G7: Mattarella, ‘piattaforma aperta che dialoga nel mondo su nuove sfide’

agenzia

Brinidisi, 13 giu. “La terza dimensione del G7 che vorrei richiamare è quella di una piattaforma aperta. Il formato del G7 è in grado di adeguarsi ai mutamenti del contesto internazionale -e lo conferma questa edizione- nella consapevolezza che non possono essere affrontati in un circuito limitato. Nuove tematiche -dallo sviluppo sostenibile del continente africano, ai flussi migratori, alla rivoluzione indotta dall’intelligenza artificiale- trovano giusto spazio nel Vertice di Borgo Egnazia e sollecitano collaborazione con gli altri attori rilevanti dello scacchiere mondiale”. Lo ha affermato il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, nel brindisi in occasione del Pranzo offerto ai Capi di Stato e di Governo e alle personalità partecipanti al Vertice G7.

“Le grandi economie libere raccolte nel G7 -ha proseguito il Capo dello Stato- continuano certamente a esercitare una rilevante forza di attrazione e d’influenza, ma, naturalmente, in un mondo multipolare, questa esperienza si confronta con tentativi di dar vita a schemi alternativi se non contrapposti”.