G7: Mauri, ‘fondi Governo insufficienti per sicurezza, interrogazione Pd’

Roma, 12 giu. “I fondi stanziati dal governo in tutta fretta nel Cdm di due giorni fa per il G7 sono del tutto insufficienti per garantire condizioni di lavoro e di vita dignitose alle Forze dell’Ordine che devono garantire la sicurezza dell’evento. Lo denuncia il responsabile sicurezza del Pd, ex viceministro dell’Interno, Matteo Mauri, che attacca il Governo per la modalità con cui sta gestendo l’organizzazione della sicurezza del prossimo G7.

“Le condizioni fatiscenti della nave che avrebbe dovuto ospitare le forze dell’ordine dimostrano la scarsa attenzione con cui il governo tratta le forze dell’ordine. E non è certo lo scaricabarile del ministro Piantedosi, che ha provato a incolpare il Dipartimento della Pubblica Sicurezza, a salvare la faccia al governo. Siamo davanti a una figuraccia di livello planetario con la polizia che sequestra la nave che avrebbe dovuto ospitare gli agenti impegnati al G7 perché ‘versava in pessime condizioni igienico sanitarie, con alloggi sporchi e danneggiati, servizi igienici inutilizzabili, docce fatiscenti, cabine allagate’”.