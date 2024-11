G7, nordcoreani in Russia pericolosa espansione conflitto

agenzia

'Il loro dispiegamento desta grave preoccupazione'

ROMA, 05 NOV – “I ministri degli Esteri di Australia, Canada, Francia, Germania, Italia, Giappone, Repubblica di Corea, Nuova Zelanda, Regno Unito, Stati Uniti e l’Alto Rappresentante dell’Unione Europea hanno espresso grave preoccupazione in merito allo spiegamento di truppe della Corea del Nord in Russia, per il potenziale utilizzo sul campo di battaglia contro l’Ucraina”. Così i Paesi del G7 allargato. Il loro dispiegamento “segnerebbe una pericolosa espansione del conflitto, con gravi conseguenze per la pace e la sicurezza europea e dell’Indo-Pacifico e un’ulteriore violazione del diritto internazionale e dei principi Onu”, prosegue la nota pubblicata sul sito della Farnesina.

