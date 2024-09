G7 Parlamenti: da giovedì a Verona, apre Mattarella, Fontana presiede, Meloni inaugura

agenzia

Roma, 3 set Il G7 dei Parlamenti a Verona inizierà con la cerimonia di apertura al Museo di Castelvecchio di Verona, alle 19 di giovedì 5 settembre. È previsto l’intervento del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella e del Presidente della Camera dei deputati Lorenzo Fontana, che presiederà il vertice.

Alle 10 del giorno seguente – venerdì 6 settembre – Fontana aprirà i lavori nella sala consiliare di palazzo del Podestà. Alla sessione inaugurale parteciperà anche il Presidente del Consiglio dei Ministri, Giorgia Meloni e interverranno anche il Presidente del Parlamento Europeo, Roberta Metsola e il Presidente della Verkhovna Rada ucraina, Ruslan Stefančuk.

Seguiranno tre sessioni di lavori (a porte chiuse). La prima, dalle 10,30 alle 11,45, sarà dedicata a: “Sicurezza e sviluppo, nuovi equilibri geopolitici e accesso alle risorse strategiche”, con relatori lo Speaker della Camera dei Rappresentanti degli Stati Uniti Mike Johnson e Fukushiro Nukaga, Speaker della Camera dei Rappresentanti del Giappone.

La seconda, dalle 11,45 alle 13, avrà come tema: “Il G7 per l’Africa e il Mediterraneo, le sfide comuni della stabilità e della crescita”. Interverranno: Yaël Braun-Pivet, Presidente dell’Assemblea nazionale francese, Greg Fergus, Speaker della Camera dei Comuni del Canada e Tulia Ackson, Presidente dell’Assemblea nazionale della Tanzania e Presidente dell’Unione interparlamentare. Alle 13 è in programma la family photo.

Dalle 15 alle 16,30 è previsto l’inizio della terza sessione, dedicata a: “Intelligenza artificiale, Cybersicurezza e tutela degli interessi nazionali: il ruolo dei Parlamenti nella transizione digitale”. Ne parleranno: Bärbel Bas, Presidente del Bundestag tedesco e Lindsay Hoyle, Speaker della Camera dei Comuni del Regno Unito.