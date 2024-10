G7, preoccupati da attacchi a Unifil, rispettare diritto

agenzia

'Garantire la sicurezza della missione in Libano'

PESCARA, 22 OTT – “Riconosciamo il ruolo della Forza delle Nazioni Unite in Libano (Unifil) per ripristinare la pace e la sicurezza. Ci impegniamo a rafforzare il nostro supporto alla missione, in conformità con le risoluzioni Onu. Esprimiamo grave preoccupazione per gli attacchi contro Unifil e sollecitiamo tutte le parti a rispettare il diritto umanitario internazionale e a garantire la sicurezza e la protezione di Unifil”. È quanto si legge nel comunicato finale del G7 Sviluppo di Pescara.

