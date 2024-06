G7, una Nutella personalizzata tra i regali italiani ai leader

agenzia

BARI (ITALPRESS) – L’immagine dell’ulivo, simbolo del G7 a presidenza italiana, su una confezione azzurra creata apposta per il Summit di Borgo Egnazia. È il barattolo della Nutella che ha accolto i sette capi di Stato e di Governo delle potenze mondiali, una confezione personalizzata per ognuno di loro. Ferrero, infatti, é stata scelta dal Governo italiano come uno dei partner in rappresentanza dell’eccellenza italiana nel quadro del G7 che si tiene questa settimana a Borgo Egnazia in Puglia. Quest’anno ricorre il sessantesimo dalla nascita della crema alla nocciola piú famosa al mondo, simbolo del successo dei prodotti italiani che sono riusciti ad entrare nel vissuto quotidiano di tutti i cittadini del mondo. Ferrero é presente anche nel Media Centre della fiera del Levante di Bari con una postazione che offre la mattina ai giornalisti di tutto il mondo una colazione con pane di Altamura dop e Nutella, Nutella Croissant, Nutella Muffin e, il pomeriggio a merenda, l’ultima nata, Nutella gelato. – Foto xb1/Italpress – (ITALPRESS). xb1/sat/red 13-Giu-24 18:16

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA