Gabriele Salvatores ospite a eCampus Il 29 gennaio sarà premiato dal Rettore Enzo Siviero In programma la proiezione del film “Il ritorno di Casanova”

agenzia

Roma, 27 gennaio 2025. – L’Università degli Studi eCampus mercoledì 29 gennaio alle 18,30 presenterà, nell’ambito della rassegna CineCampus, la proiezione del film “Il ritorno di Casanova”. Il grande regista, premio Oscar per il film “Mediterraneo”, sarà l’ospite d’onore della serata, in programma nel teatro dell’Università eCampus in Via Matera 18 a Roma, che verrà presentata da Savino Zaba, conduttore radiotelevisivo e attore teatrale, e alla quale interverrà anche il critico cinematografico Vittorio Giacci.

L’iniziativa si inquadra tra i numerosi eventi portati avanti da eCampus, tra i quali mostre d’arte, presentazioni di libri, concerti e teatro, per diffondere cultura e trasferire conoscenza anche al di fuori del contesto accademico, contribuendo a rafforzare il legame sociale e culturale sul territorio in cui opera. In occasione dell’incontro del 29 gennaio Gabriele Salvatores riceverà un premio alla carriera consegnato da Enzo Siviero, Magnifico Rettore dell’Ateneo. “Siamo davvero onorati di ospitare un premio Oscar”, spiega il Prof. Siviero “Gabriele Salvatores, la cui caratura professionale e artistica è nota a tutti, non è solo uno dei più importanti registi italiani in attività. Il suo cinema tocca ambiti inespressi. La presenza di un regista del suo calibro rappresenta per la nostra Università un motivo di profondo orgoglio. Penso quindi che il riconoscimento a Gabriele Salvatores sia anche una testimonianza dell’attenzione che eCampus pone a chi da più di 30 anni fa del cinema un’impresa creativa e produttiva insostituibile. Sono particolarmente felice di consegnare questo premio stasera nel teatro dell’Università che rappresento”.