agenzia

'Che può accadere in breve tempo'

TEL AVIV, 06 AGO – “Preparatevi per qualcosa di non prevedibile, che può accadere in breve tempo”: lo ha detto il ministro della Difesa israeliano Yoav Gallant in visita ai piloti e al personale della base militare di Tel Nof.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA