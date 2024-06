agenzia

Prima di essere sospesa per eccesso di volatilità

NEW YORK, 03 GIU – GameStop corre a Wall Street dove guadagna il 75% prima di essere sospesa per eccesso di volatilità. La volata è legata a Roaring Kitty, che ha dichiarato di aver azioni per 116 milioni di dollari nella società di videogiochi.

