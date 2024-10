GammaDonna, ecco le 6 imprenditrici più innovative dell’anno

agenzia

La finale il 4 novembre alla Nuvola Lavazza a Torino

TORINO, 03 OTT – L’imprenditoria femminile innovativa cresce puntando su tecnologie verdi, biotech, Ia e digitalizzazione dei servizi di caregiving. Sono questi i settori in cui operano le 6 finaliste del Premio GammaDonna, riconoscimento che quest’anno celebra 20 anni di valorizzazione dell’iniziativa imprenditoriale femminile innovativa, con l’obiettivo di contribuire a ridurre il gender gap in campo socio-economico attraverso esempi d’impresa virtuosi. Sei imprenditrici che hanno fatto della sostenibilità e dell’innovazione tecnologica i valori portanti della propria visione aziendale e di gestione del business. A contendersi il Premio il 4 novembre, a Torino, saranno Paola Bernardotto di Ettomio (Vicenza), Michela Conti di Ugo (Milano), Beatrice Carolina Iaia di Biotitan Nanotechnology (Milano), Gioia Lucarini di Relief (Pisa), Josephine Pace di Alfa Green Solutions (West Palm Beach, FL), Cinzia Tessarolo di Family+Happy (Torino). La finale – aperta al pubblico e trasmessa anche in live streaming – sarà ospitata alla Nuvola Lavazza a Torino, che accoglierà anche la grande festa per il ventennale GammaDonna, con il supporto della Camera di commercio di Torino, il patrocinio della Commissione europea, della Città di Torino e di Women7, il gruppo ufficiale del G7 per le sfide legate alla parità di genere. Durante l’evento – parte del calendario di Torino Capitale Cultura d’Impresa 2024 – saranno proclamate anche le vincitrici del Women Startup Award powered by Intesa Sanpaolo Innovation Center per la startupper più innovativa; del Giuliana Bertin Communication Award, riconoscimento di Valentina Communication per l’imprenditrice distintasi nel campo della comunicazione; e la Menzione per l’impatto sociale del Cottino Social Impact Campus per l’imprenditrice che abbia sperimentato con successo soluzioni e politiche innovative alle sfide sociali contemporanee.

