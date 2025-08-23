Gantz a Netanyahu, ‘creare un governo per liberare rapiti’

agenzia

La proposta di unirsi alla coalizione con l'opposizione

ROMA, 23 AGO – Il leader del partito centrista israeliano Unità Nazionale, Benny Gantz, ha invitato Benyamin Netanyahu, il leader dell’opposizione Yair Lapid e il presidente del partito Yisrael Betyenu, Avigdor Liberman, a formare quello che definisce un “governo per la redenzione dei prigionieri e l’uguaglianza nel fardello”, con un chiaro mandato di sei mesi prima di nuove elezioni. La proposta prevede che il partito di Gantz si unisca temporaneamente alla coalizione per concentrarsi sul rilascio degli ostaggi e sulla promozione di una legislazione sull’arruolamento degli ultra-ortodossi. “Non voglio salvare Netanyahu, ma gli ostaggi”, ha detto.

