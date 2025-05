Garante scioperi conferma servizi minimi anche nei festivi

agenzia

Da interventi Tar e Cds dopo ricorso autonomi su sciopero Fs

ROMA, 02 MAG – I giudici amministrativi, il Tar il 5 marzo 25 e il Consiglio di Stato il 17 aprile, “respingendo l’istanza di sospensiva formulata da Orsa ferrovie, Fast Confsal, Ugl ferrovieri, hanno, allo stato, mantenuto l’efficacia della regolamentazione provvisoria della Commissione di garanzia, per il servizio di trasporto ferroviario (delibera 30 gennaio 2025) che prevede, tra l’altro, la garanzia dei servizi minimi, anche nei giorni festivi, per l’utenza del trasporto regionale”. Lo fa sapere la Commissione di garanzia per gli scioperi in una nota.

