Garlasco: Anm, ‘non è irragionevole riformare assoluzione’

Il segretario Maruotti replica alle parole di Nordio

ROMA, 26 MAG – Non è “né irragionevole né irrazionale” il fatto che una sentenza di assoluzione “venga riformata”. Così come non convince sostenere che “la regola di giudizio ‘dell’oltre ogni ragionevole dubbio’, che deve essere soddisfatta per giungere ad una sentenza di condanna, si trasformi in un ostacolo insormontabile per il solo fatto che vi sia stata…una sentenza di assoluzione”. É quanto afferma il segretario dell’Anm Rocco Maruotti commentando le parole del ministro della Giustizia Carlo Nordio sul caso Garlasco.

