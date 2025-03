Garlasco, difesa di Sempio si oppone alla richiesta dei pm

agenzia

Depositate deduzioni contro istanza incidente probatorio

MILANO, 21 MAR – La difesa di Andrea Sempio, con i legali Massimo Lovati e Angela Taccia, ha già depositato al gip di Pavia le proprie “deduzioni” con cui si oppone alla richiesta di maxi incidente probatorio con analisi genetiche ad ampio raggio, presentata ieri dalla Procura nelle nuove indagini sul caso di Garlasco. Da quanto si è saputo, i legali contestano l’istanza dei pm anche perché ritengono che le analisi richieste siano tutte effettuabili con la forma dell’accertamento ripetibile e che quindi non c’è necessità di un incidente probatorio. Da quanto risulta, poi, per la difesa la richiesta della Procura sarebbe anche vaga e generica e non terrebbe in considerazione il fatto di possibili comparazioni anche con altri Dna, oltre a quello di Sempio.

