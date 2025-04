Garlasco, ‘nessun fascicolo su Sempio per un altro reato’

agenzia

La difesa intenzionata a richiedere informazioni

MILANO, 04 APR – Non è stato aperto alcun altro fascicolo su Andrea Sempio per altre ipotesi di reato in passato. Lo si è appreso da fonti vicine alle indagini in relazione a notizie di stampa che stamani hanno portato anche i legali del 37enne ad interrogarsi sull’esistenza o meno di un’altra indagine aperta per diversa ipotesi di reato, con l’intenzione pure di richiedere chiarimenti e informazioni alla Procura di Pavia. Le nuove indagini sul caso di Garlasco sono ripartite nel 2023, dopo il deposito delle consulenze della difesa di Alberto Stasi, tra cui quella ormai nota sul Dna, e con un fascicolo a modello 44 e dunque senza indagati. Poi, Sempio è stato iscritto per concorso nell’omicidio di Chiara Poggi dopo che il gip, a fine gennaio scorso, ha dato il via libera alla riapertura delle indagini, a seguito di un provvedimento della Cassazione a cui aveva fatto ricorso la Procura. E successivamente sono stati, dunque, riuniti il procedimento a modello 44 del 2023 con quello di quest’anno, ossia le nuove indagini su Sempio per l’omicidio. Nessun altro fascicolo è stato aperto in passato sul 37enne, oltre ovviamente a quello del 2016 sempre per l’omicidio di Chiara Poggi e che fu archiviato nel 2017. La difesa di Sempio, ad ogni modo, ha intenzione di richiedere nei prossimi giorni, con forme e modalità previste per legge, informazioni sui fascicoli aperti in questi ultimi due anni.

