agenzia

Indagato per omicidio di Chiara Poggi non va dai magistrati

PAVIA, 20 MAG – Andrea Sempio non si è presentato alla convocazione in Tribunale a Pavia. È stato aspettato a lungo e, salvo giustificazioni che potrebbero essere ancora addotte, al momento non è più atteso alla doppia convocazione che vede Alberto Stasi, condannato in via definitiva a 16 anni, e ora semilibero.

