Garlasco, si cerca in canale possibile arma del delitto

Ricerche dei carabinieri dopo la segnalazione di un testimone

MILANO, 14 MAG – Si estendono i rilievi in corso da stamani a Garlasco e Voghera, nel Pavese, sul caso dell’omicidio di Chiara Poggi. Dopo le perquisizioni dei carabinieri in corso nelle abitazioni di Andrea Sempio, nuovo indagato per il caso di Garlasco, e dei suoi genitori ora l’attenzione degli inquirenti si sarebbe spostata a Tromello, piccolo comune della Lomellina, sempre in provincia di Pavia. Secondo indiscrezioni alla ricerca di una possibile arma del delitto che secondo un testimone sarebbe stata gettata in un canale.

