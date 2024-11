Gas: Draghi, ‘mai più dipendere da Putin’**

agenzia

Roma, 14 nov. “Occorre un piano di decarbonizzazione accompagnato da politiche che rilancino l’economia dell’Europa. Le due cose vanno insieme”. Lo ha detto Mario Draghi alla platea raccolta a Milano per il World Business Forum a Milano, riporta l’Adnkronos. Nel 2022, quando arrivò al governo e scoppio la guerra in Ucraina, “pensare che tutta la nostra elettricità dipendesse da Putin era veramente qualcosa di preoccupante e non ci vogliamo più passare da lì, dunque vogliamo una produzione di energia elettrica che sia indipendente dal gas naturale. Ma ci vorrà molto tempo”, riconosce, spiegando che nel frattempo “bisogna disaccoppiare il prezzo dell’energia elettrica dal prezzo del gas naturale, perché è vero che vogliamo decarbonizzare ma dobbiamo abbassare i prezzi dell’energia elettrica, non possiamo parlare di competitività se l’energia costa 5-6 volte in più di quanto costa in Cina e Usa”.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA