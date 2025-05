Gasperini sempre più verso la Roma

agenzia

Roma, 28 mag. Gian Piero Gasperini è sempre più vicino a diventare il nuovo allenatore della Roma. Ieri sarebbe arrivata la rottura tra l’allenatore e l’Atalanta, con un forte sprint da parte della società giallorossa. Le trattative sono dunque riprese dopo essersi arenate qualche settimana fa ed essere state anche smentite da Claudio Ranieri. Ieri invece la svolta: dopo le difficoltà di avere Fabregas, che ha deciso di restare al Como, i giallorossi hanno bussato nuovamente alla porta dell’allenatore piemontese che si è mostrato aperto a parlare.