Gassman, ‘Togliete il nome di mio padre dal teatro di Gallarate’

agenzia

Nella sala sabato si è svolto il raduno dell'ultradestra europea

VARESE, 19 MAG – “Togliete il nome di mio padre del Teatro Condominio”. Alessandro Gassman, figlio di Vittorio, è categorico nel suo messaggio al sindaco di Gallarate (Varese) Andrea Cassani (Lega) due giorni dopo il Remigration Summit, la riunione dell’ultradestra europea, dai contenuti xenofobi con proposta di misure estreme per evitare “la “sostituzione etnica in Europa”, che si è svolta sabato a Gallarate nel teatro in questione intitolato proprio a Vittorio Gassman.

