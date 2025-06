Gates, ‘donerò 200 miliardi per lo sviluppo dell’Africa’

agenzia

Quasi tutto il suo patrimonio che finirà alla Fondazione

WASHINGTON, 02 GIU – Dopo aver annunciato la chiusura della Fondazione Gates nel 2045 e la donazione del 99% del suo patrimonio, il fondatore di Microsoft Bill Gates ha dichiarato che intende investire quasi tutto nel miglioramento dei servizi sanitari e educativi in ;;Africa per i prossimi 20 anni. Parlando ad Addis Abeba, riporta la Bbc, il 69enne miliardario ha affermato che “liberando il potenziale umano attraverso la salute e l’istruzione, ogni Paese africano dovrebbe intraprendere la strada della prosperità”. Gates ha annunciato il mese scorso che avrebbe donato il 99% del suo immenso patrimonio, che dovrebbe raggiungere i 200 miliardi di dollari, alla sua fondazione. Se confermata sarà una delle più grandi donazioni filantropiche di sempre, superando i contributi storici di industriali come John D. Rockefeller e Andrew Carnegie al netto dell’inflazione. Solo l’impegno dell’investitore di Berkshire Hathaway, Warren Buffett, di donare il suo patrimonio – attualmente stimato da Forbes in 160 miliardi di dollari – potrebbe essere maggiore a seconda delle fluttuazioni del mercato azionario.

