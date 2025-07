Gattuso fa visita alla Juventus, il ct alla Continassa

agenzia

Insieme a lui anche gli ex bianconeri Buffon e Bonucci

TORINO, 27 LUG – Il commissario tecnico della Nazionale, Gennaro Gattuso, continua il suo tour nei ritiri tra la squadre della Serie A e ha fatto tappa a Torino. Come testimoniato dalle immagini pubblicate sui social dalla Juventus, il ct azzurro è stato in visita alla Continassa, dove ha assistito alla seduta di allenamento pomeridiana guidata dal tecnico Igor Tudor. Insieme a Gattuso, sono tornati nel quartier generale juventino anche gli ex Gianluigi Buffon e Leonardo Bonucci, che hanno accompagnato l’allenatore azzurro durante la sua visita torinese con il collaboratore Luigi Riccio.

