Gattuso ‘l’Italia deve essere una famiglia’

"Ci serve entusiasmo e unità, pensiamo positivo'

ROMA, 19 GIU – “Il concetto fondamentale per la mia Italia deve essere famiglia”. Lo dice Gennaro Gattuso, alla presentazione come ct dell’Italia. “Ci serve ritrovare l’entusiasmo, e l’unità nei momenti difficili – ha aggiunto – Serve lo spirito di gruppo che e’ sempre stata la caratteristica dell’azurro. Una speranza? No, andare al Mondiale per me e’ una convinzione. Abbiamo una squadra per farlo, ripeto, una squadra, non singoli”.

