Gattuso prosegue il tour ritiri, oggi in visita all’Udinese

agenzia

Ct incontra Runjaic e giocatori, stasera assisterà a Supercoppa

ROMA, 13 AGO – Prosegue il tour nelle sedi dei club di Serie A del ct della nazionale, Gennaro Gattuso, che in mattinata si è recato al centro sportivo dell’Udinese. Accompagnato dagli assistenti Luigi Riccio e Leonardo Bonucci, il tecnico azzurro che è stato accolto dal responsabile dell’area tecnica del club friulano, Gokhan Inler, e dal responsabile dello scouting, Andrea Carnevale, per incontrare poi l’allenatore, Kosta Runjaic, e i calciatori. In serata, Gattuso e i membri del suo staff saranno in tribuna per assistere alla Supercoppa Uefa, che vedrà in campo il Paris Saint-Germain e il Tottenham Hotspur, in uno stadio che il 14 ottobre ospiterà anche la Nazionale, nel match contro Israele valido per le qualificazioni al Mondiale. Il tour del ct, ha già fatto visita a Roma, Juventus, Inter, Cagliari, Bologna, Lazio e Sassuolo, proseguirà martedì 19, a Bergamo per incontrare l’Atalanta.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA