Gaza: 14 vittime dei raid israeliani,anche 3 donne e due bambini

agenzia

Bombardati quartieri di Sabra e Zeitun, a Gaza City

GAZA, 26 DIC – Almeno 14 palestinesi, tra cui tre donne e due bambini, sono stati uccisi oggi in attacchi aerei israeliani nella Striscia di Gaza, secondo quanto riferito da fonti mediche all’agenzia Anadolu. Una fonte ha detto che otto persone sono state uccise in un attacco su una casa nel quartiere di Sabra, nella parte meridionale di Gaza City. Tra le vittime anche tre donne e due bambini. Bombardamenti sono stati segnalati anche nel quartiere di Zeitun, nella parte meridionale di Gaza City, ma non si ha ancora notizia di vittime. Altri quattro palestinesi sono stati uccisi e altri feriti in un attacco dei jet da combattimento israeliani contro una casa nella città settentrionale di Jabalia, ha detto un’altra fonte. I corpi di due persone sono stati recuperati anche dopo un attacco di droni israeliani a Rafah settentrionale, nella Striscia di Gaza meridionale, ha aggiunto. Secondo testimoni citati da Anadolu, un’infermiera palestinese è rimasta ferita nell’esplosione di un robot carico di esplosivo fuori dall’ospedale Kamal Adwan, nella città settentrionale di Beit Lahia. Un simile robot è stato fatto esplodere fuori dall’ospedale Al-Awda.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA