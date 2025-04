Gaza, ‘almeno 25 morti in attacco israeliano su campo profughi’

agenzia

'Molte donne e bambini',secondo la Protezione civile palestinese

GAZA, 17 APR – Sarebbero almeno 25 le vittime di un attacco israeliano vicino a Khan Younis: lo ha affermato la Protezione civile palestinese. “Almeno 16 persone sono state uccise, per lo più donne e bambini, e altre 23 sono rimaste ferite in seguito all’attacco diretto di due missili israeliani su diverse tende che ospitavano famiglie sfollate nella zona di Al-Mawasi di Khan Younis”, nel sud del territorio palestinese, ha dichiarato all’Afp il portavoce di questa organizzazione di soccorso, Mahmoud Bassal. Un altro attacco contro una tenda per sfollati ha ucciso sette persone, “per lo più donne e bambini”, e ne ha ferite 13 a Beit Lahia, nella Striscia di Gaza settentrionale, ha aggiunto. Un padre e suo figlio sono rimasti uccisi e 13 persone sono rimaste ferite in un terzo attacco contro un’altra tenda per sfollati, sempre nei pressi della zona di Al-Mawasi, ha affermato. Contattato dall’Afp, l’esercito israeliano non ha immediatamente commentato questa informazione.

