Gaza, Israele: gli aiuti Usa sono un monito ai nostri nemici

agenzia

Katz ringrazia Senato americano: garanzia della nostra alleanza

GERUSALEMME, 24 APR – Il capo della diplomazia israeliana ha ringraziato il Senato degli Stati Uniti per l’approvazione di un aiuto militare da 13 miliardi di dollari, che secondo lui invia un “messaggio forte” ai “nemici” di Israele. “Ringrazio il Senato americano per aver adottato, con un’ampia maggioranza di entrambi i partiti, questo aiuto a Israele che è una chiara garanzia della forza della nostra alleanza e invia un messaggio forte a tutti i nostri nemici”, ha affermato il ministro Israel Katz in un post pubblicato oggi sul suo account X.

